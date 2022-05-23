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    Denizli'de masaj salonunda fuhşa suçüstü

    Pamukkale'de masaj salonunu fuhuş yuvası olarak kullanan 3 yabancı uyruklu kadın, müşteriler ve işletme sahibi, basılarak gözaltına alındı.
    • 23.05.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:09
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    Denizli'de masaj salonunda fuhşa suçüstü

    Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki masaj salonunda gerçekleştirilen fuhuş, suçüstü yakalandı.

    Masaj salonu adı altında fuhuş yapan 3 yabancı uyruklu kadın, işletme sahibi ve müşterilerine yönelik, polis ekipleri harekete geçti.

    Suçüstü yakalandılar

    Atalar Mahallesi'ne yönelen ekipler, operasyon sonucu yabancı uyruklu 3 kadını fuhuş yaparken yakaladı.

    Denizli de masaj salonunda fuhşa suçüstü #1

    Müşteriler ve patron gözaltında

    İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme sahibi ise ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

    10 bin TL ceza kesildi

    Kapatılan masaj salonunda yakalanan şüphelilere ise toplamda 10 bin TL cezai işlem uygulandı.

    Denizli de masaj salonunda fuhşa suçüstü #2

    Yabancı kadınlar sınır dışı edilecek

    Yabancı uyruklu 3 kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Denizli de masaj salonunda fuhşa suçüstü #3

    Denizli de masaj salonunda fuhşa suçüstü #4

    Denizli de masaj salonunda fuhşa suçüstü #5


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