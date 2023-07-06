Denizli'de merdivenden düştü yalanını jandarma ortaya çıkardı Hozan'da merdivenden düştüğü iddia edilen ve hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Halid'in, dayısı tarafından otomobille ezildiği belirlendi.

DHA

Denizli'nin Hozan ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde 3 Temmuz'da 35 yaşındaki Fatma Hilal, 4 yaşındaki oğlu Halid Hilal'i, ağabeyi 45 yaşındaki Hasan Şamil ile Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Annesi Hilal ve dayısı Şamil tarafından, 2 katlı evin bodrum katına inen merdivenlerden düştüğü öne sürülen ağır yaralı Halid, tedaviye alındı.

1 gün sonra hayatını kaybetti

Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Halid, tüm müdahaleye rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside, Halid'in vücudunda ve başında kırıklar olduğu, söz konusu kırıkların merdiven düşmesi sonucu oluşamayacağı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı araştırma başlattı.

Merdivende olması gereken iz yolda bulundu

Şamil ve Hilal'in ifadelerini alan JASAT, ifadelerdeki çelişki üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Halid'in düştüğü ileri sürülen evin bodrum katına inen merdivenlerde inceleme yapan JASAT ekipleri, herhangi bir ize rastlamadı.

Evin bulunduğu sokakta çalışma başlatan ekipler, yolda kan izine rastladı. Alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede, kanın Halid'e ait olduğu belirlendi.

Dayı araçla çarptığını itiraf etti

Fatma Hilal ile Hasan Şamil, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şamil, jandarmadaki ifadesinde, otomobili hareket ettirdiği sırada sokakta oynayan yeğeni Halid'i fark etmeyerek, çarptığını söyledi.

Olayın ardından paniğe kapılıp, yeğenine çarptığı otomobili evden uzak bir noktaya gizlediğini itiraf eden Şamil, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şamil'in kullandığı otomobil ise jandarma ekiplerince belirttiği noktada bulundu. Anne Fatma Hilal'e suçu gizlediği gerekçesiyle işlem yapılırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.