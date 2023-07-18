Denizli'de metan gazından zehirlenen ağabey-kardeş hayatını kaybetti Denizli’de tarlalarını sulamak için su kuyusuna inen ağabey ve ona yardıma giden kardeşi metan gazından zehirlendi. Eşlerinin gözü önünde yaşanan acı olayda ağabey olay yerinde, kardeşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Kırkaz Mahallesi'nde Ali Sert (54) ve Mustafa Sert (61), eşleriyle birlikte Kargılı Boğazı mevkiinde bulunan tarlalarına gitti.

Ardından Mustafa Sert, diğerleri çalışırken tarlayı sulamak için su kuyusunu açmaya indi.

Bu esnada çıkan metan gazı nedeniyle Mustafa Sert zehirlenerek yere yığıldı.

Metan gazı nedeniyle zehirlendiler

Ağabeyinden haber alamayan kardeşi Ali Sert de kuyuya doğru gittiğinde karşılaştığı manzara sonrası aşağıya indi ve o da zehirlendi.

Dakikalar sonra olay yerine giden eşlerinin, kocalarını hareketsiz yatarken görmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Ağabeyinden haber alamayınca o da kuyuya indi

Olay yerine giden sağlık görevlileri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra indiği su kuyusunda ağabey Mustafa Sert’in hayatını kaybettiğini belirledi, kardeşi Ali Sert’i ise Servergazi Hastanesi'ne kaldırdı.

Bölgeyi geniş abluka altına alan jandarma ekiplerinin detaylı çalışması sonrası ağabeyin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

İkisi de hayatını kaybetti

Aile yakınlarının sinir krizi geçirdiği olay yerine giriş çıkışlar yasaklandı. Acı olayın ardından hastaneye kaldırılan kardeş Ali Sert’ten de kötü haber geldi.

Sert de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.