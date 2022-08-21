Denizli'de mezar taşların kırılması halkı çileden çıkardı

Buldan'daki kabristanda bulunan mezar taşlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilmesi tepki topladı. Olayla ilgili konuşan Mehmet Ali Çeliksoy, "Bunları kıran insan olamaz" dedi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan vatandaşların son zamanlarda başı, kabristana giren kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarla dertte.

İlçedeki kabristanda bulunan çok sayıda mezara ve çevresine zarar verilmeye başlandı.

Ölenlerin yakınları mezarlıklara geldiğinde gördükleri manzara karşısında şok olan vatandaşlar, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istiyor.

Bekçi talep ediliyor

Onarım yapılmasına rağmen aynı şekilde zarar verildiğini söyleyen vatandaşlar, üzücü durumun son bulmasını bekliyor.

İHA'nın haberine göre; üzücü durumun sona ermesi için kabristana bekçi görevlendirilmesi talep ediliyor.

"Bunları kıran insan olamaz"



Kabirlerin zaman zaman zarar gördüğü gözlendiğini ve birkaç defa mezar taşlarının kırıldığını yaptırdıktan sonra tekrar kırıldığını aktaran Mehmet Ali Çeliksoy, "Mezarların zarar gördüğünü gördükçe üzülüyoruz. Bilerek kırılması bizleri daha fazla üzer. Bunları kıran insan olamaz. Kabir taşlarını birkaç kez yaptırmak zorunda kaldık." dedi.



