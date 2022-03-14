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Denizli'de mezarlıkta av tüfeğiyle vurulmuş ceset bulundu

Denizli'de mezarlıkta av tüfeğiyle vurulmuş ceset bulundu

Kabir ziyaretine gelen vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedinin, 45 yaşındaki İbrahim Köse’ye ait olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.