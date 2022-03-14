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    Denizli'de mezarlıkta av tüfeğiyle vurulmuş ceset bulundu

    Kabir ziyaretine gelen vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedinin, 45 yaşındaki İbrahim Köse’ye ait olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 09:50
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    Denizli'de mezarlıkta av tüfeğiyle vurulmuş ceset bulundu

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Çakmak Mezarlığı alanında meydana gelen olayda, mezarlıktaki yakınlarına ait kabirleri ziyarete gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti.

    AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ, CESEDİ MEZARLIKTA BULUNDU

    Yaklaştıkları kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Av tüfeğiyle kalbinden vurulan cesedin, 45 yaşındaki İbrahim Köse’ye ait olduğu belirlendi.

    ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Köse'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi amasıyla Adli Tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın yanında bulunan av tüfeğini de muhafaza altına alan ekipler, İbrahim Köse'nin şüpheli ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

    Denizli de mezarlıkta av tüfeğiyle vurulmuş ceset bulundu #1


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