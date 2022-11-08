Denizli'de milyoner olmak isteyen 4 arkadaş dolandırıldı

Milyoner olma hayaline kapılan 4 arkadaş İstanbul'dan Denizli'ye gittiğinde dolandırılarak cebindeki paradan oldu. Şüpheli, paraları eğlence merkezinde yerken kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde milyoner olmak isteyen 4 arkadaş ceplerindeki paradan oldu.

Muharrem S., İstanbul'da yaşayan arkadaşını arayarak, teyzesinde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 260 bin TL olan 200 bin pound olduğunu ve bunu kendisine 400 bin liraya verebileceğini söyledi.

Bir anda milyoner olma hayaline kapılan 4 arkadaş, değiş tokuş işlemini gerçekleştirmek üzere İstanbul'dan Denizli'ye geldi.

"Parayı bozdurmak için benden yardım istedi"

Buluşma noktasında kendi arkadaşı ve diğer 3 mağdur ile bir araya gelen Muharrem S., "Ayşe Teyzem daha önce yabancı uyruklu bir hastanın bakıcılığını yaparak bu parayı biriktirdi. Şimdi ise bu parayı bozdurmak için benden yardım istedi” dedi.

"Teyzemin son isteği"

İçi kağıt parçaları dolu çantayı gösteren Muharrem S., kağıtların üzerine yerleştirdiği birkaç dövizle mağdurların güvenini kazandı. "Teyzemin son isteği parayı eliyle saymak deyip arka kapıdan kaçtı."

4 şahıs dolandırıldığını anladı

Muharrem S.’nin uzun süre geri dönmemesi üzerine girdikleri evin boş olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan 4 kişi, jandarmaya müracaat etti.

Şüpheli yakalandı

Saçını boyayıp, paraları mekanlarda yedi Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince yaklaşık 1 ay adım adım takip edilen Muharrem S., bir köy evinin ahırında saklanırken kıskıvrak yakalandı.

Mağdurların parasını eğlence mekanında yedi

Gözaltına alınan şüpheli, mağdurlardan aldığı parayı eğlence mekanlarında yediğini, yakalanmamak için ise saçını uzatıp boyattığını itiraf etti.

Suç dosyasında 37 farklı suç bulundu

Ege Bölgesi’nin en hızlı dolandırıcılarından birisi olduğu iddia edilen Muharrem S.’nin Denizli, Burdur, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Isparta illerinde 37 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli tutuklandı

DHA'nın haberine göre, 'Dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.