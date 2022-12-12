Denizli'de milyonluk gasp, kumpas çıktı

Komisyonla çalışan baba ve oğlunun, döviz bürosuna götürmeleri gereken 320 bin doları eve sakladıktan sonra, araçlarının camını göstermelik kırdırıp, gasp izlenimi vermeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 7 Aralık’ta, park halindeki hafif ticari aracının camı kırılıp içindeki yaklaşık 7.5 milyon TL’nin çalındığını söyleyen araç sahibi Erdoğan G., gasbedildiğini ileri sürdü.

Şikayette bulunan Erdoğan G., çelişkili ifadeleri üzerine karakola götürüldü. Suç Önleme ve Soruşturma (SAS) Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini mercek altına aldı.

Kapkaç şüphelisinin camı kırdığı ancak aracın yanından koşarak ayrıldığı sırada elinde poşetin olmadığı fark edildi.

Şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edildi

İHA’nın haberine göre; çevredeki birçok iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek şüpheli tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, aracın camını kıran Gökhan T.’yi saklandığı yerde yakaladı.

320 bin doları ankastrenin içine sakladılar

Çapraz sorguda olayı aydınlatan ekipler, Erdoğan G.’nin oğlu Murat G.’yi ve suç ortakları Recep Y.’yi de yakalayarak ifadelerine başvurdu. Erdoğan G. ve oğlunun genellikle döviz büroları arasında para transferi yaptıkları, aradan komisyon aldıkları, olayı ise beraber organize ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin 320 bin doları eve götürüp ankastrenin içerine sakladıktan sonra, paranın halen araçta olduğu süsünü vererek para karşılığında anlaştıkları Gökhan T.’nin göstermelik olarak camı kırıp eli boş şekilde koştuğu ortaya çıktı.

Aracın camının kırıldığı esnada, planı hazırlayan Erdoğan G. ile olaydan haberi olmayan diğer oğlunun, yakındaki bir iş yerinde oturup olayın gerçekleşmesini bekledikleri tespit edildi.

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Şüpheliler, cezaevine gönderildi

SAS Büro Amirliğinin yaptığı başarılı çalışmanın ardından Murat D.’nin evinde yapılan aramada şüphelilerin itiraf ettiği gibi banknotlar halinde olan 320 bin dolar ankastrenin içinden çıktı.

Paranın döviz bürosuna teslim edilmesinin ardından baba Erdoğan G., oğlu Murat G. ve suç ortakları Recep Y. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.