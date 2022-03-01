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    Denizli'de motosiklete bağladığı köpeği koşturan şahıs: Spor yaptırıyorum

    Merkezefendi ilçesinde akan trafikte motosikletine bağladığı köpeğini koşturan şahıs, kendisini çeken gazetecinin kamerasını tokatladı.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 12:04
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    Denizli'de motosiklete bağladığı köpeği koşturan şahıs: Spor yaptırıyorum

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elektrikli motoruna yasak ırk köpeği iple bağlayan sürücü, akan trafiğe çıkarak köpekle beraber seyir etmeye başladı.

    Zaman zaman hızlanarak köpeği peşinden koşturan sürücü, kayıt altına alındığını fark edince ışıklarda bekleyen aracın yanına yanaştı.

    "SPOR YAPTIRIYORUM, YASAK MI?"

    Kendisini tanıtan gazetecinin "Köpeği neden o şekilde götürüyorsunuz?" sorusuna motosikletli sürücü, “Spor yaptırıyorum. Spor yaptırmak yasak mı?” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

    "KAMERAYI YOK ET"

    Yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalışan gazeteciye karşı saldırgan tavrını sürdüren sürücü, "Ne saçmalıyorsun. Köpeğin var mı da konuşuyorsun" sözleriyle hem kendisini haklı çıkarmaya çalıştı hem de tutumunu daha da sertleştirip "Kamerayı yok et" diyerek, gazetecinin elindeki kamerayı tokatladı.

    Sorumsuz sürücü, daha sonra iple bağlayıp sürüklediği köpeğiyle trafikte ilerlemeye devam etti.


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