Denizli'de motosikletin çarptığı hamile kadının durumu ağır Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki motosiklet 2 kişiye çarptı. Yaralanan vatandaşlardan birinin hamile olduğu ve durumunun ise kritikleştiği aktarıldı.

İHA Denizli'de korkunç bir kaza yaşandı. Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet Doğan kontrolündeki 20 AJA 873 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen B.E. ve E.D.’ye çarptı. Çarpma etkisiyle motosiklet ve vatandaşlar yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamile kadının durumu kritik Kazada, motosiklet sürücüsü ve 2 yaya yaralanarak hastaneye kaldırılırken hamile olduğu öğrenilen E.D’nin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Kazaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.