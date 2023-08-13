Denizli'de motosikletin çarptığı hamile kadının durumu ağır
İHA

Denizli'de korkunç bir yaşandı.

Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet Doğan kontrolündeki 20 AJA 873 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen B.E. ve E.D.’ye çarptı.

Çarpma etkisiyle ve vatandaşlar yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hamile kadının durumu kritik

Kazada, motosiklet sürücüsü ve 2 yaya yaralanarak hastaneye kaldırılırken hamile olduğu öğrenilen E.D’nin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kazaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Motosikletin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı #2
Denizli'de motosikletin çarptığı hamile kadının durumu ağır