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Denizli'de motosikletli genci vinç ezdi

Denizli'de motosikletli genci vinç ezdi Merkezefendi ilçesinde motosikleti ile vince çarpıp altında kalması sonucu ağır yaralanan genç sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.