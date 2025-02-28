Denizli'de motosikletli genci vinç ezdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Muzaffer Çelik isimli gencin motosiklet yolculuğu, felaketle sonlandı.
İlbade Mahallesi'nde seyreden genç, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan motosiklet, yoldaki vince çarptı.
MOTOSİKLETLİ GENÇ AĞIR YARALANDI
Kaza sonucu vincin altına giren genç motosiklet sürücüsü Çelik, ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Muzaffer Çelik, ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATTI
Muzaffer Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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