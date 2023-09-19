İHA
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi’nde bir dairede yangın çıktı.
1940 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katındaki yangın, ocakta unutulan yağın alev almasıyla meydana geldi.
Dumanların yükseldiği dairede yangın paniği yaşandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Daire kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol atına alınan yangın söndürüldü.
Çıkan yangında çatı katı daire kullanılmaz hale gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.
Evde bulunan kedi ise dumandan zehirlenerek telef oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)