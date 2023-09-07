Denizli'de okulları soyan hırsız Aydın'da yakalandı Denizli'de iki farklı okuldan 7 adet dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar çalan hırsız, Aydın'da yakayı ele verdi.

İHA

Denizli'de iki farklı okuldan 7 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 powerbank, 6 bilgisayar şarj adaptörü, 2 cep telefonu şarj kablosu ve 1 cep telefonu şarj başlığı çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda şüphelinin C.U isimli şahıs olduğu tespit edildi ve şahsın Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduğu bilgisi alındı.

Kısa sürede yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli C.U'yu okullardan çaldığı malzemeler ile birlikte kısa süre içerisinde bir apart otelde saklanırken yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)