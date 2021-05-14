Denizli’de, ormanlık alanda çıkan yangın için camiden anons yapıldı

Ormanlık alanda çıkan yangının ardından, cami hoparlöründen anons yapıldı. Anonsu duyan vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek için harekete geçti.

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda, akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Cami hoparlöründen yapılan anons ile vatandaşlar yangını söndürmek için toplandı.

Çevre sakinleri, ekipler gelene kadar yangına kendi imkanları ile müdahale etti.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 saatlik bir çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

2 saat süren soğutma çalışmalarının ardından, yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü görüldü.