Euro
10.2343
-0.35%
Dolar
8.439
-0.74%
Altın
497.75
-0.31%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
432.428
-0.56%
EXEN Coin
35.94
-0.90%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Denizli’de, ormanlık alanda çıkan yangın için camiden anons yapıldı

    Ormanlık alanda çıkan yangının ardından, cami hoparlöründen anons yapıldı. Anonsu duyan vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek için harekete geçti.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de, ormanlık alanda çıkan yangın için camiden anons yapıldı

    Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda, akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı.

    Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

    Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

    VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

    Cami hoparlöründen yapılan anons ile vatandaşlar yangını söndürmek için toplandı.

    Çevre sakinleri, ekipler gelene kadar yangına kendi imkanları ile müdahale etti.

    3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 saatlik bir çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

    2 saat süren soğutma çalışmalarının ardından, yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü görüldü.

    Denizli’de, ormanlık alanda çıkan yangın için camiden anons yapıldı #1

    Denizli’de, ormanlık alanda çıkan yangın için camiden anons yapıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir