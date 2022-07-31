Çıkan örtü yangının Mehmet Saygın’ın 7 kovanı küle döndü. Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi’nde, içinde arı kovanlarının bulunduğu alanda bilinmeyen nedenden dolayı örtü yangını çıktı.

Bölgede arıcılık yapan Mehmet Saygın, alevleri ve dumanları fark edince kovanlarını kurtarabilmek için mücadele etti.

Elleri ve ayakları yanan Saygın, kovanlarını kurtaramadı.

Alevler, ağaçlara da sıçradı

İHA’nın haberine göre; alanda büyüyen alevler ağaçlara da sıçradı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çabaları ile alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alana olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Alevlerin bulunduğu alandan numune alan ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Denizli’de, örtü yangınında arı kovanları küle döndü VİDEO

“Kovanlarımı kurtaramadım, ellerim ve ayaklarım yandı”

7 kocanı küle sönen arıcı Mehmet Saygın, “Ben geldiğimde yangın başlamıştı. Arı kovanlarım vardı kurtarmaya çalıştım. Rüzgarın etkisiyle anız yangını birden büyüdü ve arılarımı kurtaramadım. 7 kovan arım telef oldu. Kovanlarımı kurtarmaya çalışıyordum ama olmadı. Ellerim ve ayaklarım yandı.” dedi.