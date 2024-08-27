Denizli'de otobüs kazasında yaralanan kadın kurtarılamadı Pamukkale ilçesinde dün yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 26 kişiden birisi olan 47 yaşındaki Sultan Çırak, hayatını kaybetti.

DHA

Antalya-Denizli kara yolu Cankurtaran mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz, kullandığı otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs, yol ortasına devrilirken, 26 kişi ise yaralandı.

YARALILAR ÇEVRE İLLERE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Sultan Çırak, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer 25 yaralı hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)