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    Denizli'de otobüs yangını: Yolcular güçlükle tahliye edildi

    Pamukkale'de 30 yolcu ve 3 personel ile ilerleyen otobüs bir anda yanmaya başladı. Yangının beraberinde patlamalar da yaşanırken, yolcular patlamaların arasından tahliye edildi.
    • 28.08.2022 - 16:14
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    Denizli'de otobüs yangını: Yolcular güçlükle tahliye edildi

    Antalya’dan aldığı 30 yolcu ve 3 personel ile yola çıkan M.E. yönetimindeki 34 EYT 527 plakalı otobüs, Denizli Atatürk Bulvarı üzerinde İzmir istikametine doğru seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

    Yoğun dumanların fark eden şoför, otobüsü hızlı bir şekilde yol kenarına alırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    Yolcular, patlamaların arasından tahliye edildi

    Yangını fark eden diğer sürücüler yolcuları kurtarmak için zamanla mücadele başlattı.

    Panik yaşanan o anlarda yolcular hızla dışarı alınırken, ardı ardına patlamalar meydana geldi.

    Denizli de otobüs yangını: Yolcular güçlükle tahliye edildi #1

    Yangın kontrol altına alındı

    Sorunsuz bir şekilde tamamlanan tahliyenin ardından olay yerine giden itfaiye ekipler, alevleri hızlı bir şekilde kontrol altına aldı. Bir süre trafiğe kapatılan yolda yolcular sakinleştirilmeye çalışıldı.

    Yolcular bir başka otobüse alındı

    Çalışmaların ardından otobüste soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, kapatılan yol ardından trafiğe açıldı. 30 yolcu ise bir başka otobüsle yolculuklarına devam etti.

    Denizli de otobüs yangını: Yolcular güçlükle tahliye edildi #2

    Denizli de otobüs yangını: Yolcular güçlükle tahliye edildi #3

    Denizli de otobüs yangını: Yolcular güçlükle tahliye edildi #4


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