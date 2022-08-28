Denizli'de otobüs yangını: Yolcular güçlükle tahliye edildi

Pamukkale'de 30 yolcu ve 3 personel ile ilerleyen otobüs bir anda yanmaya başladı. Yangının beraberinde patlamalar da yaşanırken, yolcular patlamaların arasından tahliye edildi.

Antalya’dan aldığı 30 yolcu ve 3 personel ile yola çıkan M.E. yönetimindeki 34 EYT 527 plakalı otobüs, Denizli Atatürk Bulvarı üzerinde İzmir istikametine doğru seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Yoğun dumanların fark eden şoför, otobüsü hızlı bir şekilde yol kenarına alırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yolcular, patlamaların arasından tahliye edildi

Yangını fark eden diğer sürücüler yolcuları kurtarmak için zamanla mücadele başlattı.

Panik yaşanan o anlarda yolcular hızla dışarı alınırken, ardı ardına patlamalar meydana geldi.

Yangın kontrol altına alındı

Sorunsuz bir şekilde tamamlanan tahliyenin ardından olay yerine giden itfaiye ekipler, alevleri hızlı bir şekilde kontrol altına aldı. Bir süre trafiğe kapatılan yolda yolcular sakinleştirilmeye çalışıldı.

Yolcular bir başka otobüse alındı

Çalışmaların ardından otobüste soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, kapatılan yol ardından trafiğe açıldı. 30 yolcu ise bir başka otobüsle yolculuklarına devam etti.