Denizli'de otobüsün farından rahatsız olan şahıs şoförü darbetti Pamukkale'de aracının farını açık bırakarak ihtiyaç molasına giden şoför, fardan rahatsız olduğunu söyleyen bir şahsın sopalı saldırısına uğradı. Kısa süre sonra tekrar gelen saldırgan, bu defa şoförü oğluyla darbetti.

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İHA

Denizli'de yaşanan sopalı saldırının detayları herkesi hayrete düşürdü.

Pamukkale'de 110 numaralı halk otobüsü sürücüsü Mustafa Yıldırım, aracıyla 22.55'te Tekkeköy Mahallesi'nde bulunan son durağa geldi.

FARLARI AÇIK BIRAKTI DİYE ŞOFÖRE SALDIRDI

Kalkışına az bir süre kalan Mustafa Yıldırım, ihtiyaç gidermek amacıyla durağın yanındaki kıraathaneye gitti.

Mustafa Yıldırım'ı kıraathaneden çağıran Hüseyin K., otobüs şoförü Yıldırım'a aracının farını kapatmasını söyledi.

Kalkış saatinin geldiğini fark eden Mustafa Yıldırım aracına doğru yöneldiği esnada Hüseyin K., elindeki sopayla Mustafa Yıldırım'a saldırdı.

OĞLU DA ŞOFÖRÜ DARBETTİ

Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine ikili ayrılırken, bu kez olay yerine Hüseyin K.'nin oğlu Haluk K. geldi.

Motosikletle olay yerine gelen Haluk K., direkt olarak Mustafa Yıldırım'a saldırdı.

Olayda yüzünden yaralanan Mustafa Yıldırım hastaneye kaldırılırken, baba ve oğlu ise gözaltına alındı.

KAVGA ANI KAMERALARA YANSIDI

Baba ve oğlunun otobüs şoförüne saldırdığı anlarını ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntüler elinde sopa bulunan Hüseyin K., şoföre yönelik söylemlerde bulunduğu, devamında ise Hüseyin K.'nin motosiklet ile olay yerinde geldiği, kafasındaki kaskı çıkarmadan şoför Mustafa Yıldırım'a doğru yöneldiği ve saldırdığı anlar yer aldı.

"BU OLAY SON DEĞİL AMA SON OLMASINI İSTİYORUZ"

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Başından geçen olayı anlatan otobüs şoförü Mustafa Yıldırım, “Son durakta aracımı bırakarak ihtiyaç için kıraathaneye gittim. Kalkış saatime yakın bir vatandaş yanıma gelerek aracımın farlarını kapatmamı istedi. Bende kendisine kalkış saatimin geldiğini söyleyerek araca doğru yöneldim.

O sırada elindeki sopayla bana saldırdı. Biz ayrıldıktan sonra arkasından oğlu geldi. İkisi birlikte saldırdı. Bu olay son değil ama son olmasını istiyoruz. Hukuki olarak haklarımı arayacağım. Bugün bana yapılan bu saldırı bir başka arkadaşıma daha ağır şekilde yapılabilir. Biraz daha saygı istiyoruz.” dedi.

"SİZE HİZMET EDEN ŞOFÖR KARDEŞLERİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Denizli halkına en iyi hizmeti vermeye gayret edeceklerini ancak bu olayların son bulmasını istediklerini belirten otobüs şoförü Cemil Karkaş, “Denizli halkına en iyi şekilde hizmet etmek için sabah 04.00'ten gece 00.00'a kadar özverili şekilde çalışıyoruz. Bu olay yaşandığı için biz hizmetimizde bir aksatma yaşatmayacağız. Biz Denizli halkına en iyi şekilde yine hizmet edeceğiz. Denizli halkını bize bu konuda destek vermeye çağırıyoruz.

Biz hangi olayı yaşarsak yaşayalım bunu bir öfke haline getirmeyeceğiz. Bu gibi olaylarda sizlere hizmet eden şoför kardeşlerinize sahip çıkın. Ulaştırma Daire Başkanımız Mithat Tüzüner'e her zaman destekçimiz olduğu için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ BİR ORTAMDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Daha öncede bu tarz olayların yaşandığını belirterek güvenli ortamda çalışmak istediklerini kaydeden otobüs şoförü Arda Daşdemir, “Bu olay ilk değil. Birkaç hafta önce bir trafik kavgası sırasında arkadaşımız darbedilmişti. Bu tarz olaylar Denizli'de son bulsun istiyoruz.

Sabahtan akşama kadar insan taşıdığımız Denizli'de vatandaşlardan biz saygı istiyoruz. Kıyıda köşede “Acaba biri bize saldıracak mı?” diye düşünmeden güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)