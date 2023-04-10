Denizli'de otomobil 2 yayaya çarptı Pamukkale ilçesinde ilerleyen otomobil 16 yaşındaki çocuğa ve yanındaki kişiye çarptı. Yayalar metrelerce savrulurken, sürücü gözaltına alındı.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde panik anları yaşandı.

Mehmetçik Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Ulus Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 BE 707 plakalı otomobil, yaya halde olan 16 yaşındaki çocuğa ve yanında bulunan kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki yayada metrelerce ileri fırladı.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Sürücü gözaltına alındı

Güvenlik güçleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, hasar oluşan araç ise otoparka götürüldü.

Öte yandan hastanede tedavisi süren yaylalardan 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yayın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.