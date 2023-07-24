Denizli'de otomobil duran araca arkadan çarptı: 1 kişi öldü Serinhisar'da ilerleyen otomobil, evlerinin önünde duran otomobile arkadan çarptı. Kaza esnasında yola savrulan Aysel Piliç olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Denizli Serinhisar Mahallesi’nde seyir halinde olan 20 VA 465 plakalı otomobil, evlerinin önünde duran 20 ADL 445 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçtan inen bir kadın yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Serinhisar itfaiye şubesi ise araçta bulunan yaralı 6 kişiyi çıkartmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekibi tarafından Serinhisar Devlet Hastanesi ile Denizli merkez hastanelerine sevk edildi.

Olay anında can verdi

20 VA 465 plakalı otomobilden indiği esnada yola savrulması sonucu ağır yaralanan Aysel Piliç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Piliç’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.