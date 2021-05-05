Denizli’de otomobil ile minibüsün çarpıştı

Denizli’de otomobil ile minibüsün çarpıştı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Karşıdan gelen minibüs ile çarpışan otomobil sürücüsü, ağır yaralandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde, Muğla istikametine seyir halinde olan Adem Papuccu (19) idaresindeki otomobil, kavşakta kontrolden çıktı.

Kavşağın yakınındaki demir bariyerleri yıkan otomobil karşı şeride geçti.

KAMERAYA YANSIDI

O sırada Ankara istikametine seyir halinde olan Selçuk Uzunay idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Kaza anları, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Papuccu, otomobil içinde sıkıştı. Ekiplerin çalışmaları ile çıkarılan Papuccu ve Uzunay, ambulanslara alınarak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Papuccu'nun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın şiddeti ile otomobil, hurda yığınına döndü.

TOZ BULUTU KALKTI

Kameralara yansıyan görüntülerde, otomobilin minibüse çarptığı esnada toz bulutunun kalktığı görüldü.