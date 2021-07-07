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- Denizli’de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
Denizli’de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
- İHA
- 07.07.2021 - 16:39
Denizli’nin Baklan ilçesi Konak Mahallesi yakınlarında, Çivril yönünden Denizli yönüne seyreden Gülistan Kaya (31) yönetimindeki otomobil ile tarla yolundan ana yola çıkan Eyüp Kocabaş (77) idaresindeki traktör çarpıştı.
Traktör sürücüsü Kocabaş, eşi Ayşe Kocabaş, otomobil sürücüsü Kaya, eşi Mustafa Kaya (34) çocukları Viyan Kaya (6) ve Zana Kaya (8) kazada yaralandı.
Traktörün römorkunda bulunan buğdaylar, çarpmanın etkisi ile yola saçıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan şahısların, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli’de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı VİDEO