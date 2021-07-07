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    Denizli’de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

    Tarladan yola çıkan traktör ile seyir halinde otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 16:39
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    Denizli’de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

    Denizli’nin Baklan ilçesi Konak Mahallesi yakınlarında, Çivril yönünden Denizli yönüne seyreden Gülistan Kaya (31) yönetimindeki otomobil ile tarla yolundan ana yola çıkan Eyüp Kocabaş (77) idaresindeki traktör çarpıştı.

    Traktör sürücüsü Kocabaş, eşi Ayşe Kocabaş, otomobil sürücüsü Kaya, eşi Mustafa Kaya (34) çocukları Viyan Kaya (6) ve Zana Kaya (8) kazada yaralandı.

    Traktörün römorkunda bulunan buğdaylar, çarpmanın etkisi ile yola saçıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedavi altına alınan şahısların, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli’de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı VİDEO

    Denizli’de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı #1

    Denizli’de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı #2

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