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    Denizli'de otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

    Çivil ilçesinde Fatma Y. idaresindeki araç kontrolden çıkarak, orta refüje çarptı. Orta refüje çarpan araç tarlaya uçarken, kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
    • İHA
    • 02.10.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 09:30
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    Denizli'de otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

    Denizli'nin Çivil ilçesinde Fatma Y.'nin kullandığı 20 BY 300 plakalı otomobil, Kocayaka Kavşağı'nda kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak karşı şeridi aşıp yolunda kenarındaki boş tarlaya uçtu.

    Takla atarak yan yatan otomobilde bulunan Fatma Y., Esila Y. ve Ümmü Y. yaralandı.

    KAZAYA NEDEN OLAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

    Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanes'ine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

    Kaza sonrası ifadesine başvuran sürücü Fatma Y.;  kavşağa geldiğinde Kocayaka Mahallesi istikametinden gelen siyah renkli bir kamyonetin kavşaktan anayola kontrolsüz dahil olduğu, bu yüzden direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj başına çarparak karşı şeride geçip, tarlaya savrulduğunu iddia etti.

    Jandarma ekipleri, kadın sürücünün ifadesi doğrultusunda kazaya neden olduğu öne sürülen ve plakası tesit edilemeyen kamyoneti bulmak için çalışma başlattı.

    Denizli de otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı #1

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