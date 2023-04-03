Denizli'de otomobilden pompalıyla rastgele ateş açıldı: 2 yaralı
AA

Denizli'nin ilçesinde sıcak dakikalar yaşandı.

Alınan bilgiye göre Çamlaraltı Mahallesi Kınıklı Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin arka camından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmalar kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve bir evin balkon camına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de otomobilden pompalıyla rastgele ateş açıldı: 2 yaralı

Hayati tehlikeleri yok

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken olayda kullanıldığı belirlenen olay yerinin yaklaşık 1,5 kilometre yakınında bulundu.

Denizli'de otomobilden pompalıyla rastgele ateş açıldı: 2 yaralı
Denizli'de otomobilden pompalıyla rastgele ateş açıldı: 2 yaralı