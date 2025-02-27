Denizli'de otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

İHA
Denizli'nin Buldan ilçesinde korkutan kaza...
Yenicekent Mahallesi Yarma mevkiinde O.A. idaresindeki otomobil, aynı yöne seyir halinde olan ve gece karanlıkta geç fark ettiği O.K.’nin kullandığı traktöre arkadan çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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