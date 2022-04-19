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    Denizli'de otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden şahıs tutuklandı

    Merkezefendi ilçesinde, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Yaşlı adama çarparak bölgeden kaçan şahıs, 23 gün sonra teslim oldu.
    • 19.04.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 16:06
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    Denizli'de otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden şahıs tutuklandı

    27 Mart 2022'de Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen 78 yaşındaki Vehbi Tanrıöven, kimliği belirlenemeyen otomobil çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaşlı adam, 1 gün verdiği yaşam savaşını kaybetti.

    23 gün ardından teslim oldu

    Ailenin başlattığı hukuk mücadelesinin ardından vicdansız sürücünün yakalanması güvenlik güçleri harekete geçti.

    Aradan geçen 23 günlük sürenin ardından Y.Ö., adli makamlara giderek teslim oldu.

    Cani sürücü cezaevinde

    İHA'nın haberine göre, gerçekleşen işlemlerin ardından Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden şahıs tutuklandı #1

    Denizli de otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden şahıs tutuklandı #2

    Denizli de otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden şahıs tutuklandı #3


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