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    Denizli'de oynarken rahatsızlanan çocuk yaşamını yitirdi

    Buldan'da evinin bahçesinde oynadığı sırada rahatsızlanan 6 yaşındaki Alperen Çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 06:04
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    Denizli'de oynarken rahatsızlanan çocuk yaşamını yitirdi

    Denizli'nin Buldan ilçesi Turan Mahallesi'nde oturan Alperen Çoban, bahçede arkadaşlarıyla oynarken fenalaştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoban, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Çocuğun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

    Çoban'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

    Denizli de oynarken rahatsızlanan çocuk yaşamını yitirdi #1

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