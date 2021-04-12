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- Denizli'de oynarken rahatsızlanan çocuk yaşamını yitirdi
Denizli'de oynarken rahatsızlanan çocuk yaşamını yitirdi
Buldan'da evinin bahçesinde oynadığı sırada rahatsızlanan 6 yaşındaki Alperen Çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 12.04.2021 - 06:04
Denizli'nin Buldan ilçesi Turan Mahallesi'nde oturan Alperen Çoban, bahçede arkadaşlarıyla oynarken fenalaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoban, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Çoban'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.