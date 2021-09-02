Güvenlik güçleri, operasyon sonucu satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.

Denizli’nin Çivril ve Pamukkale ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcısı Mehmet C. isimli şüpheliyi takibe aldı.

Titiz çalışma yürüten ekipler, Çivril ve Pamukkale ilçesinde tespit ettikleri yerlere operasyon gerçekleştirdi.

SATIŞA HAZIR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon sonucu satışa hazır 6.5 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı Mehmet C. isimli şüpheli ise JASAT tarafından yapılan takip sonucu saklandığı pamuk tarlasında yakalandı.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Denizli'de pamuk tarlasından 6.5 kilo esrar çıktı ViDEO