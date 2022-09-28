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    Denizli'de parkta oynarken kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Mehmet, öldü

    Denizli'de evinin yakınındaki parkta oynarken aniden fenalaşıp, yere yığılan 11 yaşındaki Mehmet Akhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akhan'ın, kalp krizi geçirdiği belirlendi.
    • 28.09.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:33
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    Denizli'de parkta oynarken kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Mehmet, öldü

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, evinin yakınındaki parkta arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Akhan, birden fenalaşarak yere yığıldı.

    Hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Akhan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Parkta diğer çocukların ifadesine başvuran polis, parkta eğlenme amacıyla torpil patlatıldığını, kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın patlama sesinden sonra rahatsızlandığını belirledi.

    Kalp krizi geçirdiği tespit edildi

    DHA'nın haberine göre, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Akhan'ın, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Mehmet Akhan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

     

     


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