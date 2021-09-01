Polis ekiplerinin şüpheli olarak gördüğü aracı durdurmak istemesi üzerine 50 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Ardından yakalanan sürücünün yanındaki oğlu, annesini görünce sarıldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde polis ekiplerine şüpheli araç anonsu geldi.

Yapılan anons üzerine şüpheli 15 TA 413 plakalı araca rastlayan polis ekipleri, aracı durdurmak istedi.

‘Dur’ ihtarına uymayan araç, aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca anları yaşattı.

İZİNİ KAYBETTİRMEK İSTEDİ

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen sürücü, başarılı olamayınca Honaz ilçesine doğru gitmeye başladı.

Aracın peşini bir an bile bırakmayan ekipler, Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekiplerine bilgi verdi.

Denizli'de araçtaki oğluyla 1 saat polislerden kaçtı VİDEO

İLÇEYE GİRİŞLER KAPATILDI

Polislerin anonsu üzerine ilçeye giriş kapatılınca, şüpheli sürücü dar yolları kullanarak Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'ne doğru kaçtı.

Ekiplerin anlık durum bilgisi aktarmasıyla Pınarkent Mahallesi'nde muhtemel gidebileceği noktalar da kapatıldı.





KISKIVRAK YAKALANDI

Peşinden takip eden polisi bir türlü atlatamayan şüpheli araç sürücüsü bu sefer Ankara karayolu üzerinde kaçmaya başlayınca, Bölge Trafik Denetleme Şube ekiplerine bilgi verilmesi üzerine yol tamamen trafiğe kapatıldı.



Daha fazla kaçacak yer bulamayan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

OĞLUNUN CANINI HİÇE SAYDI

Ekipler etrafını sardığı otomobilin içinde oturan çocuğu görünce hayrete düştü.

50 kilometrelik kovalamacada hem kendi canını hem oğlunun canını hiçe sayması şaşkınlık oluşturdu.





ANNESİNE BİLGİ VERİLDİ

Korkan çocuğu polis ekipleri bir yandan sakinleştirmek isterken bir yandan da annesine bilgi verildi.

Ekipler tarafından çağrılan anne ile oğlu T.E.E.’nin sarılma anları görüntülere yansıdı.





EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇTI

Yaklaşık 50 kilometre kaçan Mesut Eraslan’ın ehliyeti olmadığı ve bu nedenle kaçtığı öğrenildi.



GÖZALTINA ALINDI

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kuralları hiçe sayan ehliyetsiz sürücü Mesut Eraslan’a yaklaşık 20 bin TL ceza kesilerek gözaltına alındı.





