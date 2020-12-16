Denizli’de polisten kaçarken bankaya daldı

Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücü bir bankanın şubesine çarptı. Hem sürücüye hem de yanındaki yolcuya ceza kesildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde trafik ve asayiş ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde denetim yaptı.

Vatandaşlar ve sürücüler kontrol edildiği sırada bir otomobil, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı.

ELEKTRİK DİREĞİ İLE BANKA ARASINDA SIKIŞTI

Saltak Caddesi istikametine kaçan 20 AZ 641 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa A. ve yolcu konumunda bulunan Hüsamettin K., direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bankaya çarptı.

Bankanın camına çarparak duran otomobil elektrik direği ile banka arasında sıkıştı.

İKİSİ DE YAKAYI ELE VERDİ

Polis ekipleri sürücü ve yolcu konumunda bulunan iki kişiyi, kaza yerinden kaçmadan yakaladı, gözaltına aldı.

Sürücü alkol testinden geçerken, sağlık kontrolleri için ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçen kişiler, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ağır maddi hasar meydana gelen otomobil ise incelemek üzere olay yerinden kaldırıldı.

PARA CEZASI İLE KURTULDULAR

Sürücü Mustafa A. ve yolcu konumunda bulunan Hüsamettin K.'ye sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında ve polisin “dur” ihtarına uymamaktan dolayı idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.