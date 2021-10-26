Hamile eşi ile iki çocuğunu henüz belirlenemeyen bir nedenle tüfekle rehin alan adam, kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde psikolojik sorunları olan şahıs ailesine korku dolu anlar yaşattı.

Metin B., hamile eşi O.B. ile 9 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğunu henüz bilinmeyen bir neden odada rehin aldı.

Saldırgan adamın annesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNE SİLAH ÇEKTİ

Ekipler Metin B.'yi güçlükle ikna ederken eşini ve bir çocuğunu kurtararak dışarı çıkardı.

Diğer çocuğunu vermemekte ısrarcı olan baba, evin arka bahçesinden girmeye çalışan ekiplere silah çekti.

Denizli'de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı VİDEO

GÜÇLÜKLE ARACA BİNDİRİLDİ

Kendisini daha önceden tanıdığını söyleyen polis, saldırgan adamla iletişime geçerek şahsı sakinleştirdi. Çocuğunu bırakan adam, ekipler tarafından polis merkezine götürülürken yeniden öfkelendi.

Kelepçe takılan Metin B., güçlükle araca bindirildi.

AİLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Hamile kadın ve iki çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, psikolojik sorunları olan Metin B. ise gözaltına alındı.



