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- Denizli'de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı
Denizli'de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı
- İHA
- 26.10.2021 - 14:41
- Güncelleme : 26.10.2021 - 14:42
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde psikolojik sorunları olan şahıs ailesine korku dolu anlar yaşattı.
Metin B., hamile eşi O.B. ile 9 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğunu henüz bilinmeyen bir neden odada rehin aldı.
Saldırgan adamın annesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS EKİPLERİNE SİLAH ÇEKTİ
Ekipler Metin B.'yi güçlükle ikna ederken eşini ve bir çocuğunu kurtararak dışarı çıkardı.
Diğer çocuğunu vermemekte ısrarcı olan baba, evin arka bahçesinden girmeye çalışan ekiplere silah çekti.
Denizli'de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı VİDEO
GÜÇLÜKLE ARACA BİNDİRİLDİ
Kendisini daha önceden tanıdığını söyleyen polis, saldırgan adamla iletişime geçerek şahsı sakinleştirdi. Çocuğunu bırakan adam, ekipler tarafından polis merkezine götürülürken yeniden öfkelendi.
Kelepçe takılan Metin B., güçlükle araca bindirildi.
AİLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Hamile kadın ve iki çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, psikolojik sorunları olan Metin B. ise gözaltına alındı.