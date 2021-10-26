Euro
10.9763
-1.44%
Dolar
9.4407
-1.5%
Altın
547.57
-1.68%
Borsa
1.508
1.03%
Bitcoin
594.252
-2.34%
BTXN Coin
20.43
-0.87%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Denizli'de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı

    Hamile eşi ile iki çocuğunu henüz belirlenemeyen bir nedenle tüfekle rehin alan adam, kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 14:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde psikolojik sorunları olan şahıs ailesine korku dolu anlar yaşattı.

    Metin B., hamile eşi O.B. ile 9 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğunu henüz bilinmeyen bir neden odada rehin aldı.

    Saldırgan adamın annesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    POLİS EKİPLERİNE SİLAH ÇEKTİ

    Ekipler Metin B.'yi güçlükle ikna ederken eşini ve bir çocuğunu kurtararak dışarı çıkardı.

    Diğer çocuğunu vermemekte ısrarcı olan baba, evin arka bahçesinden girmeye çalışan ekiplere silah çekti.

    Denizli'de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı VİDEO

    Denizli de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı #1

    GÜÇLÜKLE ARACA BİNDİRİLDİ

    Kendisini daha önceden tanıdığını söyleyen polis, saldırgan adamla iletişime geçerek şahsı sakinleştirdi. Çocuğunu bırakan adam, ekipler tarafından polis merkezine götürülürken yeniden öfkelendi.

    Kelepçe takılan Metin B., güçlükle araca bindirildi.

    Denizli de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı #2

    AİLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Hamile kadın ve iki çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, psikolojik sorunları olan Metin B. ise gözaltına alındı.

    Denizli de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı #3

    Denizli de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı #4

    Denizli de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı #5

    Denizli de psikolojik sorunları olan şahıs, ailesini rehin aldı #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir