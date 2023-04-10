Denizli'de rastgele sıkılan pompalı, 4 genci yaraladı Pamukkale ilçesinde bir şüpheli, evinden pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Saçmalar, yol kenardında oturan genç gruba isabet etti.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pompalı tüfek dehşeti yaşandı.

Tekke Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde bir şüpheli evinden pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı.

Bu sırada çıkan saçmalar üst mahalledeki sokakta yol kenarında oturan genç gruba isabet etti.

Ne olduğunu anlayamayan gençler bir anda yere yatarken, şüpheli ardı ardına tüfeği ateşlemeye devam etti.

4 genç hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler çevrede geniş önlemler aldı, sağlık görevlileri ise saçmaların isabet ettiği toplamda 4 genci çeşitli hastanelere yaralı olarak kaldırdı.

Pompalı tüfeğin ateşlendiği evi belirleyen ekipler, yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin alanda çalışma gerçekleştirirken, saçmaların isabet ettiği 4 gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.