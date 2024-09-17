Denizli'de restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı Denizli'de bir restoranda iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine Kınıklı Mahallesi'nde sabaha karşı 04.00 sıralarında, bir kavurma restoranında işletmenin kapanmasının ardından oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Mehmet Demirkaya (25) başından, Mehmet Ali A., sol ayağından silahla yaralandı. Devran S., ise göğsünden bıçakla yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Demirkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Ali A., ise sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

BIÇAKLA YARALANIP KAÇAK KİŞİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Devran S., ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Bıçakla göğsünden yaralanan Devran S., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden 25 yaşındaki Mehmet Demirkaya ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)