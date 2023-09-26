Denizli'de sahte kimlikle banka dolandırıcılığı operasyonunda 13 tutuklu Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte kimliklerle kredi çekerek hem vatandaşları hem de bankaları dolandırdığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

DHA

Güvenlik güçleri dolandırıcıların ensesinde.

Bu kapsamda yurt genelinde sık sık operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalar da başarıyla sonuçlanıyor.

Kredi çekerek dolandırdılar

Son olarak ekipler Denizli'de harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, düzenledikleri sahte kimliklerle kredi çekerek hem vatandaşları hem de bankaları dolandıran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyon

Polis, bu kapsamda 33 ildeki sahte kimlik düzenlenerek yapılan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili toplam 89 soruşturma dosyasını tek tek inceledi.

Şüpheliler belirlenerek adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 kişi tutuklandı

14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda banka dekontları, mağdurlar adına düzenlenmiş banka kartları ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)