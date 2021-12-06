Denizli'de sahte parayla yakalandılar

Sahte parayla alışveriş yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüphelinin üzerinden 10 bin 500 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.

Denizli İli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Parada sahtecilik" suçunun önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonun ardından sahte para vermek suretiyle alışveriş yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.

SAHTE PARALARA EL KONULDU

Şüpheli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 18 adet sahte 50 TL’lik ve 96 adet sahte 100 TL’lik banknot olmak üzere toplam 10 bin 500 TL’lik sahte para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERE ADLİ İŞLEM

Yakalanan şüpheliler hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında "Parada sahtecilik"suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.





