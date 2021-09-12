Haberler

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de samanlıkta çıkan yangın korkuya neden oldu

Denizli'de samanlıkta çıkan yangın korkuya neden oldu

Samanlıkta başlayan yangın büyüyerek eve ardından park halindeki araca sıçradı. Ev ve araç kullanılamaz hale gelirken, bin 500 balya saman küle döndü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.