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    Denizli'de samanlıkta çıkan yangın korkuya neden oldu

    Samanlıkta başlayan yangın büyüyerek eve ardından park halindeki araca sıçradı. Ev ve araç kullanılamaz hale gelirken, bin 500 balya saman küle döndü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 13:29
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    Denizli'de samanlıkta çıkan yangın korkuya neden oldu

    Denizli'nin Buldan ilçesi Beyler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akgün'e ait samanlıkta yangın çıktı.

    Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

    Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, ev ve park halindeki aracı sardı.

    EV, OTOMOBİL VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ

    Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu, alevler kontrol altına alındı. Yangın sonra bin 500 balya bulunan samanlık, yanında bulunan tek katlı ahşap ev ve bir otomobil küle döndü.

    Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı detaylı inceleme ardından kesinlik kazanacak. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de samanlıkta çıkan yangın korkuya neden oldu #1

    Denizli de samanlıkta çıkan yangın korkuya neden oldu #2

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