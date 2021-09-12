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- Denizli'de samanlıkta çıkan yangın korkuya neden oldu
Denizli'de samanlıkta çıkan yangın korkuya neden oldu
Samanlıkta başlayan yangın büyüyerek eve ardından park halindeki araca sıçradı. Ev ve araç kullanılamaz hale gelirken, bin 500 balya saman küle döndü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
- İHA
- 12.09.2021 - 13:28
- Güncelleme : 12.09.2021 - 13:29
Denizli'nin Buldan ilçesi Beyler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akgün'e ait samanlıkta yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, ev ve park halindeki aracı sardı.
EV, OTOMOBİL VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ
Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu, alevler kontrol altına alındı. Yangın sonra bin 500 balya bulunan samanlık, yanında bulunan tek katlı ahşap ev ve bir otomobil küle döndü.
Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı detaylı inceleme ardından kesinlik kazanacak. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.