Denizli'de şaşırtan olay: Yol verdiği yaya tarafından darbedildi Denizli'de yaya geçidinden karşıya geçmekte olan genç, o esnada durup kendisine yol veren otobüs şoförüyle geçiş üstünlüğü tartışmasına girdi. Kendisine yol veren şoförü darbeden genç yaya, olay yerinden kaçtı.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde şehir içi otobüsü şoförü, yolda seyir ettiği esnada yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan genci görerek yavaşlayıp durdu.

Bu esnada yaya geçidindeki genç ile şoför arasında geçiş üstünlüğü tartışması başladı.

Yol verdiği genç tarafından dayak yedi

Çıkan tartışmanın büyümesi ardından otobüsten inmek zorunda kalan şoför ile genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sonucu genç, otobüs şoförünü darbederek kanlar içinde bıraktı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, genç olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, şoförü yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

"Bir anda tartışma kavgaya dönüştü ve şoförün yüzünden kanlar akmaya başladı"

Güvenlik güçleri kaçan genci bulmak için çalışma başlattı.

Barışma seslerini duyarak dışarı çıkan Ahmet Akdeniz, "O sırada biz dükkanda çalışmalarımızı yapıyorduk. Bir an bir arbede sesleri gelmeye başladı. Hemen dışarı çıktık ve baktığımızda otobüs bir anda durdu ve yolcu indirdi. Ardından şoför ile bir kişi tartışma yaşıyordu. Bir anda tartışma kavgaya dönüştü ve şoförün yüzünden kanlar akmaya başladı. Sağlık ekibi gelip yaralıyı hastaneye götürdü. Biz de olayı tam olarak anlayamadık." dedi.