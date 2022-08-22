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Denizli'de domuz sürüsü şehre indi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şehir merkezine inip, çöp kovalarını deviren domuz sürüsü, çevredekilere tehlikeli anlar yaşattı.
- 22.08.2022 - 16:38
- Güncelleme : 22.08.2022 - 16:49
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi yakınındaki ormandan gece saatlerinde sürü halinde şehir merkezine indi.
Sürü halinde dolaşan domuzlar, evlerin önündeki plastik çöp kovalarını devirdi.
O anlar kameralara yansıdı
Yiyecek arayan yaban domuzları, korku dolu anlar yaşattı.
DHA'nın haberine göre mahalleli, domuzların devirdiği çöp kovalarından dökülen çöpler nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını belirterek, belediyeden önlem almasını istedi.