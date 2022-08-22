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    Denizli'de domuz sürüsü şehre indi

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şehir merkezine inip, çöp kovalarını deviren domuz sürüsü, çevredekilere tehlikeli anlar yaşattı.
    • 22.08.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 16:49
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    Denizli'de domuz sürüsü şehre indi

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi yakınındaki ormandan gece saatlerinde sürü halinde şehir merkezine indi.

    Sürü halinde dolaşan domuzlar, evlerin önündeki plastik çöp kovalarını devirdi.

    O anlar kameralara yansıdı

    Yiyecek arayan yaban domuzları, korku dolu anlar yaşattı.

    DHA'nın haberine göre mahalleli, domuzların devirdiği çöp kovalarından dökülen çöpler nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını belirterek, belediyeden önlem almasını istedi.

    Denizli de domuz sürüsü şehre indi #1

    Denizli de domuz sürüsü şehre indi #2

    Denizli de domuz sürüsü şehre indi #3

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