Denizli'de sevgiliye asitli saldırıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Pamukkale ilçesinde otel odasında tartıştığı sevgilisinin üzerine asit dökerek ölümüne, yanındaki arkadaşının yaralanmasına neden olan sanık, hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde 44 yaşındaki Özgür G., hafta sonu tatili için İstanbul’dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. ile birlikte otele gitti.

İkili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı.

Sojida Kalandarova’nın telefonunu kontrol etmek isteyen Özgür G., olumsuz cevap alınca çılgına döndü.

ASİDİ ÜZERLERİNE SAVURDU

Yaşanan arbede sırasında yüzünden tırmalanan Özgür G., öfkeyle lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü.

Özgür G., poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan iki kadının üzerine savurdu.

İki kadının yaralandığı saldırıda, kendi yüzüne de asit gelen Özgür G.'nin sağ gözünde görme kaybı oluştu.

YAKAYI ELE VERDİ

Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür G., jandarmanın dedektifleri JASAT timi tarafından, Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklanırken yakalandı.

Pişman olduğunu ifade ederek “Asit dökmedim. Sadece kireç çözücü attım.” diyen Özgür G., ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

38 GÜN YAŞAMA TUTUNABİLDİ

Yaşanan asitli saldırıda yaralanan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K. ise, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sarvinoz K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bölümünde üçüncü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

19 YIL İSTENDİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Özgür G. hakkında "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 16 yıl, "Kasten yaralamadan" ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın dün görülen karar duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı tarafından mütalaada sanığın “Canavarca hisle kasten öldürme” suçundan iyi hal indirimi olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

"ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Sevgilisiyle kendisi ve ailesine hakaret etmesinden dolayı tartıştıklarını savunan Özgür G. ise mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, “Bilinçli yapılan bir olay değildi. Markette satılan temizlik ürününün bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Sevdiğim insanı kaybettiğim için üzgün ve pişmanım. Gözümde görme kaybı oluştu. Beraatimi talep ederim.” dedi.

Son sözleri dinleyen mahkeme heyeti, asit dökerek bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan sanığa “Canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Özgür G.'nin ailesinin, 19 yılla açılan davada verilen karara itiraz etmeye hazırlandıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)