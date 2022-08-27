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    Denizli'de seyir halindeki motosiklet yandı

    Pamukkale ilçesinde seyir halinde ilerlerken yanmaya başlayan lüks motosiklet, kullanılamaz hale geldi.
    • 27.08.2022 - 07:40
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    Denizli'de seyir halindeki motosiklet yandı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi’nde, gece geç saatlerde seyir halinde ilerleyen motosikletten, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Kısa sürede hızla dumanın yerini bıraktığı alevler, motosikletin her yerini sardı.

    Sürücü son anda kurtuldu

    Sürücü ise son anda alev topuna dönen motosikletten sağ salim kurtulmayı başardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan motosikleti hızlıca söndürmek için çalışma başlattı.

    Denizli de seyir halindeki motosiklet yandı #1

    Motosiklet hurdaya döndü

    İHA'nın haberine göre; itfaiyece yapılan çalışmaların ardından motosiklet yangını, çevrede bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanan lüks motosiklet yangın sonucu metal yığınına döndü. Küle dönen araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bölgede uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de seyir halindeki motosiklet yandı #2

    Denizli de seyir halindeki motosiklet yandı #3

    Denizli de seyir halindeki motosiklet yandı #4


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