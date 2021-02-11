Otomobili yanmaya başlayan sürücü, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Denizli'de seyir halinde olan otomobil bir anda alevlere teslim oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda ön tarafından yanmaya başladı.

Dumanların yükseldiği aracın sürücüsü, yangını fark etmesi üzerine yavaşlayarak emniyet şeridinde durdu.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Sürücü araçtan iner inmez 112'yi arayarak ihbarda bulunurken, o sırada kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, ekipler maddi hasarın meydana geldiği araçta inceleme yaptı.

Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı ViDEO