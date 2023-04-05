Denizli'de silah kaçakçılığı! 5 kişi tutuklandı

Yurt genelinde kaçakçılara geçit verilmiyor.
Ekipler, ülke genelinde kaçakçılıkla mücadelesine devam ediyor.
Denizli'nin Buldan ilçesinde başarılı bir operasyona imza atıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Buldan ilçesinde silah kaçakçılığına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Rize'den getirdikleri tespit edildi
Şüphelilerin, Rize'den getirdikleri tabancaları Buldan ilçesinde ruhsatsız olarak sattıkları belirlendi.
5 kişi gözaltına alındı
KOM ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyonda Yavuz Topaloğlu (31), Mesut Topaloğlu (32), Fatih Elaldı (33), Bayram Gezen (32) ve Mehmet Köksal Tercüman'ı (32) gözaltına aldı.
9 tabanca bulundu
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 9 adet tabanca ile birlikte 16 adet mermi ele geçirildi.
Şüpheliler tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından Buldan Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi tutuklandı.