Denizli'de silah kaçakçılığı! 5 kişi tutuklandı
DHA

Yurt genelinde kaçakçılara geçit verilmiyor.

Ekipler, ülke genelinde kaçakçılıkla mücadelesine devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde başarılı bir operasyona imza atıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Buldan ilçesinde silah kaçakçılığına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Rize'den getirdikleri tespit edildi

Şüphelilerin, Rize'den getirdikleri tabancaları Buldan ilçesinde ruhsatsız olarak sattıkları belirlendi.

5 kişi gözaltına alındı

KOM ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyonda Yavuz Topaloğlu (31), Mesut Topaloğlu (32), Fatih Elaldı (33), Bayram Gezen (32) ve Mehmet Köksal Tercüman'ı (32) gözaltına aldı.

9 tabanca bulundu

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 9 adet tabanca ile birlikte 16 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Buldan Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Denizli'de silah kaçakçılığına 5 tutuklama #1
Denizli'de silah kaçakçılığına 5 tutuklama #2