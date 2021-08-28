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- Denizli’de, sokakta yürüyen 2 kişiye otomobil çarptı
Denizli’de, sokakta yürüyen 2 kişiye otomobil çarptı
- DHA
- 28.08.2021 - 14:28
Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'nde, 25 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinde, A.C. yönetimindeki otomobil sokakta yürüyen Ramazan Ozan ve arkadaşı Erol Ekşi'ye çarptı
Ozan ve Ekşi, ne olduğunu anlayamadan çarpmanın etkisi ile yere düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KABURGADA KIRIK, AYAKTA EZİLME
Kazada yaralanan Ozan ve Ekşi, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılarda Ozan’ın kaburgasında kırık olduğu tespit edilirken, Ekşi’nin ise ayağında ezilme olduğu belirlendi.
Denizli’de, sokakta yürüyen 2 kişiye otomobil çarptı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan müdahalenin ardından Ozan ve Ekşi taburcu edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.