Ramazan Ozan ile Erol Ekşi isimli iki arkadaşa, sokakta yürüdükleri sırada A.C. idaresindeki otomobil çarptı. 2 kişi kazayı yaralı olarak atlatırken, kaza anları kameraya yansıdı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'nde, 25 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinde, A.C. yönetimindeki otomobil sokakta yürüyen Ramazan Ozan ve arkadaşı Erol Ekşi'ye çarptı

Ozan ve Ekşi, ne olduğunu anlayamadan çarpmanın etkisi ile yere düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KABURGADA KIRIK, AYAKTA EZİLME

Kazada yaralanan Ozan ve Ekşi, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılarda Ozan’ın kaburgasında kırık olduğu tespit edilirken, Ekşi’nin ise ayağında ezilme olduğu belirlendi.

Denizli’de, sokakta yürüyen 2 kişiye otomobil çarptı VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan müdahalenin ardından Ozan ve Ekşi taburcu edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.