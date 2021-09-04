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    Denizli'de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi

    Ekiplerin, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu eşkalini tespit ettikleri şüphelilerin kullandığı kamyonetten, çok sayıda esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
    • AA
    • 04.09.2021 - 16:25
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    Denizli'de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi

    Ekiplerin 2 aylık çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kamyonette yoncaların arasına saklanmış 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik ekipleri, Burdur'dan Acıpayam'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

    KAMYONET TAKİBE ALINDI

    Ekipler, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu eşkalini belirledikleri A.B'nin kullandığı yonca yüklü kamyoneti takibe aldı.

    Drone ile havadan desteklenen operasyonda Yumrutaş Mahallesi yakınlarında "dur" uyarısı yapılan kamyonetin sürücüsü tarla yoluna girerek kaçmaya çalıştı.

    Denizli'de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi VİDEO

    Denizli de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi #1

    10 ÇUVALDA 285 KİLOGRAM KUBAR ESRAR BULUNDU

    Kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette narkotik köpeği "Manşet" yardımıyla yapılan aramada yonca balyaları altına gizlenmiş 10 çuvalda toplam 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

    Sürücü A.B. karakola götürüldü.

    Denizli de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi #2

    Denizli de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi #3

    Denizli de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi #4

    Denizli de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi #5

    Denizli de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi #6

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