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- Denizli'de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi
Denizli'de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi
- AA
- 04.09.2021 - 16:25
Ekiplerin 2 aylık çalışmaları başarıyla sonuçlandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kamyonette yoncaların arasına saklanmış 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik ekipleri, Burdur'dan Acıpayam'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
KAMYONET TAKİBE ALINDI
Ekipler, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu eşkalini belirledikleri A.B'nin kullandığı yonca yüklü kamyoneti takibe aldı.
Drone ile havadan desteklenen operasyonda Yumrutaş Mahallesi yakınlarında "dur" uyarısı yapılan kamyonetin sürücüsü tarla yoluna girerek kaçmaya çalıştı.
Denizli'de şüpheli kamyonetten 285 kilogram esrar ele geçirildi VİDEO
10 ÇUVALDA 285 KİLOGRAM KUBAR ESRAR BULUNDU
Kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette narkotik köpeği "Manşet" yardımıyla yapılan aramada yonca balyaları altına gizlenmiş 10 çuvalda toplam 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Sürücü A.B. karakola götürüldü.