Denizli'de sürücü kalp krizi geçirdi! Ortalık savaş alanına döndü İki kişinin hayatını kaybettiği kazada, kurbanlık yüklü tıra arkadan çapan araç sürücüsünün dakikalar önce kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Afyonkarahisar'dan Denizli'ye seyahat halinde olan Recep Çabuk, petrol istasyonunda kahvaltı molası veren C.A.’ya ait park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kurbanlık yüklü olan tıra çarpan Çabuk yönetimindeki araç, ezildi.

Metal yığınına dönen araçta yolcu olarak bulunan Metin Bilgen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastanede hayata tutunamadı

Sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Recep Çapuk ise ambulansla sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Direksiyonda kalp krizi geçirdi

İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak detaylarda ortaya çıktı. Hurdaya dönen SUV araç sürücüsü Recep Çabuk’un kazadan dakikalar önce direksiyonda kalp krizi geçirdiği, kontrolden çıkan aracın önce orta refüje çarptıktan sonra yoldan çıkarak park halindeki tıra saplandığı tespit edildi.