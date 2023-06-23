Denizli'de sürücü uyudu! Tır evin bahçesine girdi Sürücü Muhammet Y., direksiyon başında uyuya kaldı. Bidon yüklü tır, şoförün uyuması sonucu kontrolden çıkınca, tali yola girerek Ahmet G. isimli kişinin evinin bahçe duvarına daldı. Kaza sonrası alev alan tıra ev sahipleri müdahale etti.

Afyonkarahisar'dan bidon dolu tırla Denizli istikametine giden sürücü Muhammet Y., direksiyon başında uyuya kaldı.

Sürücünün uyuması sonucu kontrolden çıkan tır, başka bir yola geçti ve Ahmet G., isimli vatandaşın bahçesine girdi.

Yangın çıktı, ev sahipleri müdahale etti

Kaza sonrası alev alan tırın şoförü kendin imkanlarıyla araçtan atlarken, büyük gürültünün koptuğu dakikalarda ev sahipleri alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, şoför ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.