Denizli’de tacize uğrayan kadını kurtarırken, canından olacaktı

Caddede yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğrayan kadınının yardımına koşan kişi, 3 saldırgan tarafından darbedildi. Yüzü bıçakla kesilen talihsiz adam, tedavi altına alındı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Atıntop Mahallesi’nde gece saatlerinde yürüyüşe çıkan Evren Çetin, 3 kişinin Gülşen Ş.’yi rahatsız ettiğini fark etti.

Mağdur kadının yardımına koşan Çetin, yanlarına giderek Gülşen Ş’yi rahatsız eden kişileri uyardı.

Bunu duyan şüpheliler, Çetin’i darbetti.

Şüphelilerden biri, yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Çetin’i yüzünden yaraladı.

3 SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Kanlar içinde kalan Çetin, kendini yere bırakırken, sesler üzerine vatandaşların ihbarda bulunduğu olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi kaçmadan kıskıvrak yakaladı.

Şüpheliler taşkınlık yaptığı için yere yatırılırken, yüzünden bıçaklanan Çetin için ise sağlık görevlileri olay yerine geldi.

Denizli’de tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken canından oluyordu VİDEO

“BEN HER ZAMAN BÖYLE YARDIM EDERİM”

Sağlık ekiplerini beklerken kurtardığı kadın ile beraber sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen Çetin, “Kadın gidiyordu. Kurtarmak için karıştım. Ben her zaman böyle yardım ederim.” dedikten sonra ambulansa alındı.

Yüzü kanlar içinde kalan Çetin, ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.