Denizli'de taksici sürüklemişti: 37 gün sonra öldü Yol verme yüzünden çıkan tartışma sonrası otomobiline çarpıp kaçmaya çalışan ticari taksinin camına tutup sürüklenen sürücü, park halindeki otomobile çarparak ağır yaralandı. Sürücü, tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA

41 yaşındaki Ersin Oflaz, yönetimindeki 20 AF 060 plakalı otomobille Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi’ndeki sokakta ilerliyordu.

Bu sırada sürücü, karşı yönden gelen ticari taksi şoförü 49 yaşındaki Ali O.'nun kullandığı 20 T 0408 plakalı otomobille dar olan bu sokakta karşılaştı.

Oflaz ile Ali O. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Cama tutunmasına rağmen gitmeye çalıştı

İddiaya göre, tartışmanın ardından ticari taksi şoförü Ali O. otomobiliyle Oflaz'ın otomobiline çarpıp kaçmak istedi.

Bu sırada Oflaz, kaçmak isteyen Ali O.'nun kullandığı ticari taksinin şoför kısmındaki cama tutundu.

Taksi şoförü Ali O. cama tutunan Oflaz'a rağmen otomobilini sürdü.

Park halindeki araca çarpıp düştü

Taksinin camına tutunarak yaklaşık 30 metre sürüklenen Oflaz, park halindeki başka bir otomobile çarpıp yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 Temmuz günü ağır yaralanan Oflaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

37 gün dayanabildi

Polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin andından adliyeye sevk edilen Ali O. ise adli kontrol serbest bırakıldı.

Sağlık durumu ağır olan ve 37 gündür yoğun bakımda tutulan Oflaz, dün hayatını kaybetti.