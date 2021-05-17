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    Denizli'de tam kapanma döneminde 561 bin lira ceza kesildi

    Tam kapanma döneminin bitmesiyle birlikte, şehirlerde kesilen cezalar belli olmaya başladı.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 16:25
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    Denizli'de tam kapanma döneminde 561 bin lira ceza kesildi

    Denizli'de tam kapanma kapsamında pandemi kurallarına uymayan 641 kişiye 561 bin 600 TL ceza verildi.

    KONTROL NOKTASINDA UYGULAMALAR DEVAM EDİYOR

    Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 17 kişiye 15 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

    Denizli de tam kapanma döneminde 561 bin lira ceza kesildi #1

    641 KİŞİYE CEZA

    Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 624 kişiye ise 561 bin 600 TL para cezası kesildi. Son bir hafta içerisinde toplamda 641 vatandaşa 561 bin 600 TL para cezası uygulandı.

    Denizli de tam kapanma döneminde 561 bin lira ceza kesildi #2

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