Denizli'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet dere yatağına savruldu: 1 ölü 5 yaralı Denizli'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp dere yatağına savrulduğu kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

DHA

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaza...

Saat 13.30 sıralarında tarım işçilerini taşıyan Enver Birsin (58) yönetimindeki kamyonet ilçeye bağlı Seki Mahallesi istikametine seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprü bariyerine çarparak dere yatağına savruldu.

Çevredeki diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kamyonetteki Havane Örgen'in (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlatırken Cennet Hanım İnce (53), Nadide Kömür (48) ve İlknur Atalay (48) sedyelerle yola taşıdı.

Kamyonet sürücüsü Enver Birsin ile yanındaki yolcu eşi Ayşe Birsin de (54) kazada yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Havane Örgen'in cenazesini otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.